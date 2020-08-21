Son dakika haber: Tarihi müjdeyi böyle izlediler
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Son dakika haber: Tarihi müjdeyi böyle izlediler

Son dakika genel haberi... Tarihi müjdeyi böyle izlediler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' açıklamaları sevinçle karşılandı.

21.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:43

Tarihi müjdeyi böyle izlediler

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' açıklamaları sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayında yaptığı açıklamalar Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından kahve kıraathane ve çay ocaklarında canlı takip edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz açıklarında Fatih sondaj gemisi Tuna -1 kuyusundan bulunan 320 milyar metreküp doğal rezervi açıklaması Zonguldaklı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Canlı yayın sonrası düşüncelerini aktaran vatandaşlar "Bu ülkemiz için çok büyük bir gelişme Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz petrolde buluruz, doğalgaz da buluruz kendi silahımızı da üretiyoruz aracımızı da üretiyoruz. İHA'lar SİHA'lar ülkemizdeki gelişmeleri görüyorsunuz. Biz bütün bir ülkeyiz, Zonguldak'ta çıkar orada çıkar burada çıkar önemli olan bizim topraklarımızdan çıkması. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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Son dakika haber: Tarihi müjdeyi böyle izlediler

Kaynak: İHA

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