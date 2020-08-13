Son dakika haber | Tarihi kilisenin inanç turizmine kazandırılması isteniyor
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Son dakika haber | Tarihi kilisenin inanç turizmine kazandırılması isteniyor

Son dakika haberleri... Tarihi kilisenin inanç turizmine kazandırılması isteniyorGÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde Atalar köyü halkı, korumaya çalıştığı tarihi Aydınlar Kilisesi'nin restore edilip, Sümela Manastırı gibi ibadete açılarak, inanç turizmine kazandırılmasını istiyor.

13.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:14

Tarihi kilisenin inanç turizmine kazandırılması isteniyor

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde Atalar köyü halkı, korumaya çalıştığı tarihi Aydınlar Kilisesi'nin restore edilip, Sümela Manastırı gibi ibadete açılarak, inanç turizmine kazandırılmasını istiyor.

İlçede Aydınlar Mahallesi'ne bağlı Atalar köyünde bulunan ve merkez ilçeye 27 kilometre mesafede yer alan tarihi Aydınlar Kilisesi, yöre halkının koruması altında. 1850'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran kiliseye, şimdilerde ise yöre halkı sahip çıkıyor. Yöre sakinleri, korumaya özen gösterildiği tarihi Aydınlar Kilisesi'nin, restore edilip, Sümela Manastırı gibi ibadete açılarak, inanç turizmine kazandırılmasını istiyor. Duvarları düzgün kesme ve moloz taştan yapılmış, üzeri ise beşik çatılı olarak inşa edilmiş kilisenin tavanında freksler yer alıyor. Kilisenin hemen giriş kapısının üzerinde demir parmaklıklı ışıklandırma penceresi, doğusundaki cephede iki küçük parmaklı pencere, güney kısmında ise üç ışıklandırma penceresi bulunuyor.

'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Mahalle sakinlerden Cemal Bıçakçı (55), köylüler olarak kiliseyi koruduklarını belirterek, "Köy içinde olduğu için zarar görmedi. Tarihi bir yapı ve biz de bu yapıyı koruyoruz. Kilisenin restore edilip, turizme kazandırılmasını istiyoruz. İçeride resimler var, tahrip olmuş durumdalar ancak buna rağmen ziyarete gelenler oluyor" dedi.

'SÜMELA MANASTIRI GİBİ İBADETE AÇILSIN'

Aydınlar Kilisesi'nin tarihi ile ilgili net bir bilgi olmadığını ifade eden Zeynel Abidin Zengin (64) ise, "Çevredeki kiliselerle ilgili bilgilerden yola çıkarak, Rusların ve İngilizlerin desteğiyle 1850'li yıllardan sonra yapılmaya başlandığını tahmin ediyoruz. Buranın yerel halkı olan Rumlar, 1920 yılında buradan mübadele ile gittiler. Biz köy ahalisi olarak bu tarihi kilisenin restore edilip turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu sayede yollarımız da bakımlı hale gelir. Burası da Sümela Manastırı gibi ibadete açılsa güzel olur, hem başka dinlerden insanlarla da kaynaşmış oluruz. Bölgenin tarihi hakkında bilgi alışverişi yapılarak daha net bilgilere ulaşılabilir. İçinde bulunduğumuz Krom Vadisi üzerinde 40 kilise yer alıyor" diye konuştu.

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Son dakika haber | Tarihi kilisenin inanç turizmine kazandırılması isteniyor

Kaynak: DHA

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