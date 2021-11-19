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Son dakika haber! Tarihi eser operasyonunda 7 bin 100 adet sikke ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Tarihi eser operasyonunda 7 bin 100 adet sikke ele geçirildi

Son dakika haberi... Başkent'te tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden 7 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Başkent'te tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden 7 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 bin 100 adet sikke ele geçirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda M.G., A.O.K, A.C., M.D., H.S., Z.K. ve A.Ç. adlı şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. Şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda 7 bin 100 adet sikke, 1 adet dedektör, 2 adet çekiç, 1 adet manivela demiri, 2 adet keski demirine ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatılırken ele geçirilen tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edildiği öğrenildi. - ANKARA

Son dakika haber! Tarihi eser operasyonunda 7 bin 100 adet sikke ele geçirildi

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