Son dakika haber: Tarihi eser operasyonu
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 899 sikke ele geçirildi.
18.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:52
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 899 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanan G.B'nin üzerinde 899 sikke, tarihi eser olduğu değerlendiren 64 obje, 13 yüzük, 2 heykel bulundu.
Gözaltına alınan G.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA