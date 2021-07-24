Son dakika haber! Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor
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Son dakika haber! Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor Osmanlı Döneminde 18. yüzyılda yapılan çifte köprülerin sele dayanıklılığı böyle görüntülendi Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan kesme taş mimarisiyle yapılan tarihi kemerli Çifte Köprüler, son sel felaketinde sapasağlam halde işlevlerini...

Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor

Osmanlı Döneminde 18. yüzyılda yapılan çifte köprülerin sele dayanıklılığı böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan kesme taş mimarisiyle yapılan tarihi kemerli Çifte Köprüler, son sel felaketinde sapasağlam halde işlevlerini devam ettirdiler. Köprülerin yanına daha sonradan yapılan, yeni köprüler selden zarar görse de çifte köprülerin etkilenmediği selde çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

Arhavi ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Arılı ve Küçükköy yol ayrımında bulunan ve birbirine dik gelecek şekilde iki köprüden meydana gelen tek gözlü ve kemerli Çifte Köprüler sel sularında hiçbir hasar görmedi.

18. yüzyılda Osmanlı döneminde yaptırılan köprüler, sel anından çekilen cep telefonu görüntüsünde yeni köprüler sel sularına neredeyse set olurken, sel suları tarihi köprülerin altından akıp gitti.

Son dakika haber! Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor
Son dakika haber! Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor
Son dakika haber! Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor
Son dakika haber! Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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