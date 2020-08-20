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Son dakika haber | Taraftarın her adımında Beşiktaş kazanacak

Bir son dakika haberine göre - Taraftarın her adımında Beşiktaş kazanacak Beşiktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyasında işbirliği yaptığı dijital uygulama HelpSteps'le taraftara yönelik bir proje başlattı.

20.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:00

- Taraftarın her adımında Beşiktaş kazanacak

İSTANBUL - Beşiktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyasında işbirliği yaptığı dijital uygulama HelpSteps'le taraftara yönelik bir proje başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar attıkları her adımda kulübe para kazandıracak.

Vodafone Park'ta düzenlenen lansmana Başkan Ahmet Nur Çebi, 2. Başkan Adnan Dalgakıran, uygulamayı gerçekleştiren Erkut Venedik ve Gözde Venedik katıldı. Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi uygulayan HelpSteps uygulamasıyla taraftarlar yürüdükçe Beşiktaş'a para kazandıracak. Projede dünyanın her yerindeki taraftarlar uygulamayla kulübe para kazandırabilecek.

Zor bir süreç yaşadıklarını ve bunu daha önce taraftarla birlikçe geçeceklerini belirterek sözlerine başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Canlı yayında da taraftarımızın desteğiyle Beşiktaş'ın başını öne eğmeyeceği bir düzene yürüdüğümüzü gördük. Yine taraftarla beraberiz. Onların sağlıklı olmak adına atacakları her adım, hem kendilerine sağlık kazandıracak hem de kulüplerine gelir kazandıracak. Önce taraftarımızın sağlıklı olmasını diliyoruz, sonra da bu yürüyüşle kulübe katkı vermesini bekliyoruz. Taraftarımızın attığı her adımı bu uygulamaya ekleyerek katkı sağlayacağını söylemeliyiz. Beşiktaş derneklerimizin bizim geldiğimiz süreçte çok büyük katkıları oldu. Derneklerimizin bu ve buna benzer projelerle katkılarının olacağına inanıyorum. Her ne kadar 3-5 dernek işin siyasetinde olsa da, diğer derneklerin yaptıklarını örnek almalarını istiyoruz. Adımlarımızı heba etmeyelim ve bu uygulamayla katkımız olsun" dedi. 20 milyon Beşiktaş taraftarının büyük bir katkı vereceğini de söyleyen Çebi, "20 milyon Beşiktaş taraftarı her gün 10 bin adım atsa, ortaya çıkacak olan rakam milyarları buluyor. Umarım böyle bir adım sayısını yakalarız" ifadelerini kullandı.

Dalgakıran: "Çok fazla yürüyün, fazla gelir olsun"

2. Başkan Adnan Dalgakıran, projenin önemine değinerek, "Bu çalışmada 'Bırakmam Seni' kampanyasından çok daha ötesi var. Kulüplerin gelirleri giderek aşağıya doğru düşüyor. Biz bugünlerde yangını söndürmekle mücadele ederken bir yandan da kulübün geleceğini kurtarmak istiyoruz ve bu gelecek de, dijital ortamlar olacak. Taraftar artık sistemin içerisine girecek. Bu proje ilk ciddi işbirliğimiz olacak. Bu proje sadece kulübümüz açısından değil, Türkiye açısından da çok önemli. Başkanımız her zaman 'Aile bütçesini sarsmayacak şekilde destek olun' der. Burada istediğiniz kadar yürüyün, hatta çok fazla yürüyün. Buradaki durum tamamen taraftarımıza bağlı. Yıllık gelir 3 milyon da olabilir 50 milyon da olabilir. Hatta en fazla yürüyenlere bazı hediyelerimizi de olabilir. Bu projeye katılmak için para yatırmak da gerekmiyor. 30 saniyelik reklam filmi izlemek yeterli" açıklamasını yaptı.

"Ciddi bir bağış toplanacaktır"

Uygulamanın sahibi olan Erkut-Gözde Venedik çifti, projeden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ücretsiz indirilebilen sağlık platformu. 17 derneğimiz var bizden aktif adım bağışı alan. Birçok engelli aracı teslim ettik. Bir sağlık platformu ve aynı zamanda sağduyu platformu. İlk kez bir spor kulübüyle anlaşıyoruz. Taraftarlar attıkları her adımda kulüplerine büyük bir destek sağlayacak. Tek yapmaları gereken uygulamayı akıllı telefonuna indirmek. Kullanıcının tek yapması gereken, gece yarısından önce adımlarını HelpSteps'e ekleyecek. Adımlarını bağışladıklarında kulüplerine para kazandıracaklar. İnanıyorum ki yıl sonuna kadar ciddi bir bağış toplanacaktır. Beşiktaş, kendi gönül verdiği renkler için yürürken, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesine de destek verecekler. Belki bir sporcu antrenman öncesinde 'Bugün kanserli çocuklar için koşuyoruz' diyecek ve o hafta kanserli çocuklar için büyük bir bağış toplanacak. Her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum. Uygulamanın indirilip kullanması dahi bir kazanç olacak. Her gün elde ettiğimiz gelirden toplam adım sayısına göre 1 adımın değerini belirliyoruz. Ne kadar çok kullanıcı olursa, günün sonunda o kadar çok değer belirlenecek" dedi.

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Son dakika haber | Taraftarın her adımında Beşiktaş kazanacak

Kaynak: İHA

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