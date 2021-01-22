Tapu müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 37 gözaltı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tapu müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 37 gözaltı (1)

22.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:17
Tapu müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 37 gözaltı (1)

KÜÇÜKÇEKMECE Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada 37 kişi gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada 37 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da tapuda rüşvet operasyonu düzenlendi. 

Operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde,  şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin edildiği tespit edilmiştir" denildi.Tapu müdürünün de gözaltına alındığı operasyonla ilgili,  "11 memur ve 29 sivil olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına

yönelik saat 07.30 sıralarında İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da  gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" bilgisi verildi.


Tapu müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 37 gözaltı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Prens William Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tapu müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 37 gözaltı (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 12:17:50. #1.14#
title