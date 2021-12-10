Son dakika haber | Tapu iptal davasında mahkemeden 'açıklamasız dekont' kararı

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nde yaşayan Şükran Köseoğlu (55) Ankara'dan adına ev alması için banka hesabına 129 bin TL gönderdiği yeğeni E.T.'nin (40) tapuyu daha sonra iade etmediğini iddia ederek tapu iptal ve tescil davası açtı. Mahkeme heyeti, banka dekontunun açıklama kısmı boş olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi. Kararı istinaf mahkemesine taşıyan Köseoğlu, "Kendilerine çok güvendiğim ve öz yeğenim olduğu için dekonta bir şey yazma gereği duymadım" dedi.

Kırklareli'nde yaşayan Şükran Köseoğlu, eşi vefat ettikten sonra evini satıp akrabalarının bulunduğu Ankara'ya yerleşmeye karar verdi. Köseoğlu, 2016 yılında ablası ve yeğenini arayıp Ankara'dan ev almak istediğini söyledi. Yeğeni E.T., uygun bir ev bulduğunu, parayı gönderirse evi kendi üzerine alıp, daha sonra tapuyu iade edebileceğini söyledi. Köseoğlu da bunun üzerine E.T.'nin banka hesabına 129 bin TL gönderdi. Ancak Köseoğlu, daha sonra yeğeni evin tapusunu iade etmediği gerekçesiyle Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali ve tescili davası açtı.

?Avukat Murat Sönmez, müvekkili Şükran Köseoğlu'nun parayı gönderirken açıklama yazmamasının sebebinin aralarında bulunan güven ilişkisi olduğunu belirterek, "Parayı gönderirken dekontta açıklama yapmıyor. Açıklama yapmamasının sebebi de güven ilişkisi. Kendisine teslim edileceği söylenen ev kendisine verilmiyor. Bu konuyla alakalı tarafımıza başvuruda bulunuldu. Tapu iptal ve tescil davası açtık. Dosyaya delilleri sunduk. Facebook yazışmaları ve mesajlaşma çıktıları da mevcut. Ama mahkeme ret kararı verdi. Biz şimdi kararı istinafa götürdük. Hukuk mücadelesini sürdüreceğiz" diye konuştu.