Son dakika haber: Tandırlık yangını korkuttu
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Son dakika haber: Tandırlık yangını korkuttu

Son dakika haber: Tandırlık yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında tandırlık kül oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında tandırlık kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Akçay Mahallesi'nde Metin Aktukum'a ait evin tandırlık kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi ve komşuları Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çıkan yangında tandırlıkta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haber: Tandırlık yangını korkuttu
Son dakika haber: Tandırlık yangını korkuttu
Son dakika haber: Tandırlık yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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