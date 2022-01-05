Son dakika haber! Tamirat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Tamirat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Son dakika haber! Tamirat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısında tamirat sırasında düşüp ağır yaralanan İhsan Ön (47), hastanede yaşamını yitirdi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısında tamirat sırasında düşüp ağır yaralanan İhsan Ön (47), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bozburun Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın teknik servis bölümünde çalışan İhsan Ön, tamirat için iş yerinin çatısına çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Ön, düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli, 2 çocuk babası Ön, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ön'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title