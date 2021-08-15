Son dakika haber | Taliban saldırısından kaçan 84 Afgan asker Özbekistan'a sığındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Taliban saldırısından kaçan 84 Afgan asker Özbekistan'a sığındı

Son dakika haber | Taliban saldırısından kaçan 84 Afgan asker Özbekistan'a sığındı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Taliban saldırısından kaçan 84 Afgan askerin, Afganistan sınırını geçerek Özbekistan topraklarına sığındığı bildirildi.

Taliban saldırısından kaçan 84 Afgan askerin, Afganistan sınırını geçerek Özbekistan topraklarına sığındığı bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan sınır koruma birliklerinde görevli 3'ü yaralı toplam 84 askerin dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçtiği kaydedildi.

Özbek makamlarından tıbbi yardım isteyen Afgan askerlerine gerekli tıbbi ve gıda yardımının sağlandığı, geçici olarak bir yere yerleştirildikleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Tirmiz-Hayratan Köprüsü'nün Afganistan kısmında sınırı geçmek isteyen Afgan hükümetine bağlı güçlerin toplandığı, Afganistan vatandaşlarına insani yardımın yapılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığının Tirmiz-Hayratan Köprüsü'ndeki durumla ilgili Afganistan tarafıyla yaptığı görüşmelerin sürdüğü, Afganistan sınırları içinde Tirmiz-Mezar-ı Şerif demiryolunda çalışan Özbek vatandaşların ülkeye geri getirildiği dile getirildi.

Özbek-Afgan sınırında kontrollerin sıkılaştırıldığı, gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı, Tirmiz'de, devlet ve güvenlik kurumları yetkililerinden oluşan operasyonel merkezin oluşturulduğu da kaydedildi.

Bazı basın organlarında Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un Özbekistan'a geçtiği ileri sürülürken, Özbek Dışişleri Bakanlığı bu konuya açıklık getirmedi.

Özbekistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen ay Afganistan ile sınırını geçici olarak kapatmış ve Afgan vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre ortak sınırı bulunuyor.

Daha önce de Taliban'ın saldırılarından kaçan 100'den fazla Afganistan askeri Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi
BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
BM'den "Afganistan kontrolden çıkıyor" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Işın Karaca Acun Ilıcalı Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Caner Erkin Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Taliban saldırısından kaçan 84 Afgan asker Özbekistan'a sığındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 09:58:29. #1.16#

title