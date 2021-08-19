Son dakika haber | Taliban kontrolündeki Afganistan'da Şii Hazaralar, Kerbela şehitleri için tören düzenledi
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Son dakika haber | Taliban kontrolündeki Afganistan'da Şii Hazaralar, Kerbela şehitleri için tören düzenledi

Son dakika haber | Taliban kontrolündeki Afganistan'da Şii Hazaralar, Kerbela şehitleri için tören düzenledi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin 1382'inci yılı dolayısıyla Afganistan'da düzenlenen anma etkinliklerine yüzlerce kişi katıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin 1382'inci yılı dolayısıyla Afganistan'da düzenlenen anma etkinliklerine yüzlerce kişi katıldı.

Erken saatlerden itibaren, Taliban kontrolündeki başkent Kabil'in Daşti Barçi bölgesinde camilere akın eden Şii mezhebine mensup yüzlerce Hazara, Kerbela şehitleri için ağıt yaktı.

Şiilere ait camiler siyah örtülerle kaplanırken, vaazlarda Hz. Hüseyin''in başından geçenler mersiyelerle anlatıldı.

Camiye siyah giysiler içinde gelen Hazaralar, kalabalık gruplar halinde ağıtlar yakarken, elleriyle göğüslerine ve zincirlerle sırtlarına vurarak yas tuttu.

Daşti Barçi bölgesinde meydanları dolduran binlerce kişi, "Hz. Ali, Hz. Hüseyin" yazılı büyük pankartlarla Muradi Hani semtine yürüdü.

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da katledilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ın sembolik tabutu meydanlarda gezdirildi.

Kerbela olaylarının matemini tutan Şiilere tören sonunda yemek, su ve şerbet ikram edilirken, törenin gerçekleştiği caddeler topluluk tarafından güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Taliban güçleri, törenleri uzaktaki bir noktadan izledi.

Hazara-Taliban ilişkileri

Hazaralar, Afganistan'ın yakın tarihinde en çok baskı gören gruplar arasında yer alıyor.

Hazaraların lideri olarak bilinen Abdul Ali Mezari'nin iç savaş sırasında Taliban tarafından öldürülmesi, Hazara toplumu için "hala kapanmamış bir yara" olarak görülüyor.

Taliban'ın başkent Kabil ve Şii Hazara nüfusun yaşadığı diğer yerleşimlere hakim olmasının ardından nasıl bir ilişki gelişeceği merak ediliyordu.

Taliban temsilcileri, muharrem ayı etkinliklerini yürüten Hazara kanaat önderlerini 17 Ağustos'ta ziyaret etmiş, Hz. Hüseyin ve Kerbela olayı üzerine sohbet etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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