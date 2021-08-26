Son dakika haber | Taliban, Kabil Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de...
Bir son dakika haberine göre Taliban, Kabil Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi.
Taliban, Kabil Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı