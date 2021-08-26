Son dakika haber | Taliban, Kabil Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de...
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Son dakika haber | Taliban, Kabil Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de...

Son dakika haber | Taliban, Kabil Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Taliban, Kabil Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi.

Taliban, Kabil Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Taliban, Kabil Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de... - Haberler
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