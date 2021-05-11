Son dakika haber! Taliban başkent Kabil yakınlarındaki bir karargahı ele geçirdi
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Son dakika haber! Taliban başkent Kabil yakınlarındaki bir karargahı ele geçirdi

Son dakika haber! Taliban başkent Kabil yakınlarındaki bir karargahı ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Afgan yetkililer, başkent Kabil'in güneybatısında stratejik öneme sahip bir karargahın Taliban tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Afgan yetkililer, başkent Kabil'in güneybatısında stratejik öneme sahip bir karargahın Taliban tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Afgan yetkili Sharifullah Hotak, başkent Kabil'in güneybatısında bulunan Meydan Vardak'a bağlı Nirkh'te bir karargahın Taliban tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid de bölgenin ele geçirildiğini ve askeri teçhizata el konulduğunu açıkladı.

Öte yandan, Taliban'ın bir diğer sözcülerinden Suhail Shaheen, grubun elinde tuttuğu 100'den fazla mahkumun Ramazan Bayramı dolayısıyla salıverildiğini belirtti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, Meydan Vardak'taki karargahın Afgan güçleri tarafından geri alınmasını beklediklerini açıkladı.

Öte yandan Taliban 10 Mayıs'ta, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını açıklamıştı.???????

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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