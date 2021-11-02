Son dakika haberleri | Taliban, askeri hastaneye düzenlenen saldırıda 7 kişinin öldüğünü açıkladı

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri hastaneye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 4'ü sivil, 3'ü Taliban üyesi toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sardar Mohammad Dawood Khan Askeri Hastanesi'ne terör örgütü Deaş tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, yerel kaynaklar tarafından açıklanan 15 can kaybını revize ederek, saldırıda 4'ü sivil, 3'ü Taliban üyesi toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mücahit, "DEAŞ isyancıları hastanedeki sivilleri, doktorları ve hastaları hedef almak istedi, ancak hedeflerine ulaşamadan İslam Emirliği'nin güçleri tarafından hedef alındı ve ayakları yerden kesildi" ifadelerini kullanarak, 5 DEAŞ militanının öldürüldüğü aktardı.

Mücahit, saldırının 15 dakika içinde kontrol altına alındığını ve DEAŞ militanlarının hastanenin girişinde ve avlusunda etkisiz hale getirildiği açıkladı.

(Sultan Faizy/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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