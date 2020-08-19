Son dakika haber... Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan Diyarbakırlı çocuklara Erciyes'te kayak sözü Son dakika gündem haberi: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan Diyarbakırlı çocuklarla görüşerek Kayseri'ye davet etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan Diyarbakırlı çocuklarla görüşerek Kayseri'ye davet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, sosyal deneyde yer alan Diyarbakırlı çocuklar Azad Kurt, Emre Çetinkaya, Mert Emsen, Burhan Karadaban ve Burak Bakışgan ile telekonferans yöntemiyle sohbet etti.

Çocukların civanmertlik, cömertlik ve güzelliklerinin kendilerini duygulandırdığını belirten Yalçın, "Ben 2 yıl Van'da görev yaptım. Doğu'nun, Güneydoğu'nun çocuklarının babayiğitliğini, gönlünün güzelliğini yakından bilirim. Türkiye'ye ve dünyaya örnek teşkil ettiniz. Hepinizi tebrik ediyor, gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum. Sizi bu şekilde yetiştiren anne babalarınızı da ayrıca tebrik ediyorum. Selamlarımı iletin." ifadelerini kullandı.

Sömestr tatilinde Erciyes Dağı'nda kayak sözü

Yalçın, örnek davranışlarından dolayı çocukları Kayseri'ye davet ederek, yol masrafları da dahil olmak üzere sömestr tatilinde Erciyes'te kayak sözü verdi. Çocuklara ayrıca birer takım elbise, gömlek, kravat ve ayakkabı hediye eden Yalçın, ayrıca sucuk ve pastırma da göndereceğini kaydetti.

Kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden çocuklar da Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Sizin Diyarbakır'dan bir isteğiniz var mı? Biz de size karpuz gönderelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA