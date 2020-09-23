Taksim'de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı
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Taksim'de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

23.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:25

Taksim'de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe'de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı.

Taksim'de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe'de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya, Trafik, Asayiş, Gece Kartalları, Özel Harekat Polisleri ve Yunus ekipleri katıldı. Ekipler, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaparken araç içlerini de didik didik aradı.

Taksim'de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG

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