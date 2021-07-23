Son dakika haber... Taksim'de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada
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Son dakika haber... Taksim'de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Taksim'de bir markete giren kadın, arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahsın elle tacizine uğradı.

İstanbul Taksim'de bir markete giren kadın, arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahsın elle tacizine uğradı. Kadının eşi tacizi görmesi üzerine şahsı darp etti. Taciz ve darp anları kameralara yansırken, polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.20 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir markete giren Nazlı İrem K. alışveriş yapmak istedi. O esnada genç kadının arkasından yaklaşan İsrail uyruklu ABD Elkarem K., kadına elle tacizde bulundu. Bunu gören kadının eşi, şahsı yumruklarla dövdü.

İSRAİLLİ TACİZCİ SERBEST BIRAKILDI

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taciz ve darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Son dakika haber... Taksim'de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada
Son dakika haber... Taksim'de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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