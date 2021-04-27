Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi 1 Mayıs'ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim'e getirildi.

Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi

İSTANBUL - 1 Mayıs'ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim'e getirildi.

Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Taksim Meydanına çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirildi. Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.

Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:57:17. #1.15#

title