Son dakika haber | Taksi sürücüsüne dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı Son dakika haberine göre Taksi sürücüsüne dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı Tarlabaşı'nda ticari taksiye silah zoruyla binen şahıs aracı gasp etmek istedi.

Taksi sürücüsüne dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı

İSTANBUL - Tarlabaşı'nda ticari taksiye silah zoruyla binen şahıs aracı gasp etmek istedi. Şoför gizlice polise haber verince şüpheliler suçüstünde yakalandı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 09.45 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, elinde silah olan bir kişi, yol kenarında bekleyen ticari taksiye zorla binerek şoför S.D. (31)'den aracı Esenler Karabayır istikametine sürmesini istedi. Silahla tehdit edilen taksi şoförü kendisinden isteneni yaptı ve aracı Esenler'e yönlendirdi.

Taksici yalnız kalınca, polisi arattı

Taksi sürücüsü S.D. ve şüpheli Karabayır mevkiine geldiklerinde eli silahlı zanlı kontak anahtarını alarak taksiden indi ve taksiciye beklemesini söyledi. Şüphelinin kendisini araçta bırakmasını fırsat bilen S.D., durumu arkadaşına bildirdi. Arkadaşı da vakit kaybetmeden polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri bölgeyi çembere alarak ilgili taksi plakasını takibe aldı.

Polis aracı durdurdu, taksici kurtarıldı

Eli silahlı şüpheli kısa süre sonra başka bir arkadaşıyla birlikte taksiye geri geldi ve şoförün Taksim istikametine doğru yönelmesini istedi. Taksi, Unkapanı köprüsünden geçerken bölgede bekleyen ekiplerce durduruldu. Taksici kurtarılırken, şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ve 16 adet mermi bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İki şüpheli tutuklandı

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde, işlemleri tamamlanan Agit Ö. (27), Mehmet K. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA