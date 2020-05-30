Son dakika haber: Taksi şoförü evinde ölü bulundu
Bir son dakika haberine göre BURSA'nın Gemlik ilçesinde taksi şoförü olduğu öğrenilen Nejat Kadri Erkmen (66), evinde ölü bulundu.
30.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:11
BURSA'nın Gemlik ilçesinde taksi şoförü olduğu öğrenilen Nejat Kadri Erkmen (66), evinde ölü bulundu.
İstiklal Caddesi'ndeki Cenkçiler Apartmanı'ndan oturanlar, Nejat Kadri Erkmen'in dairesinden kötü kokular geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Erkmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Taksi şoförü olduğu öğrenilen Erkmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: DHA