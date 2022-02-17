Son dakika haber... TAKLA ATAN OTOMOBİL, BAHÇE DUVARINI YIKIP RÖMORKA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Manavgat'ta sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilin, yaklaşık 70 metre sürüklenip bir binanın bahçe duvarına ardından bir evin bahçe duvarını yıkıp traktör römorkuna çarparak durabildiği kaza anı kameraya yansıdı.
Manavgat'ta sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilin, yaklaşık 70 metre sürüklenip bir binanın bahçe duvarına ardından bir evin bahçe duvarını yıkıp traktör römorkuna çarparak durabildiği kaza anı kameraya yansıdı. Kaza anı otomobilde yaralananlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüde Doğan Işık'ın sağ şeritten sollama yaptığı sonra hızla sol şeride geçerek önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor.
Demirören Haber Ajansı - Güncel