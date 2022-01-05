Son dakika haber: Tahran yakınlarında duyulan patlama sesinin tatbikatta ateşlenen roketten kaynaklandığı açıklandı - Haberler
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Son dakika haber: Tahran yakınlarında duyulan patlama sesinin tatbikatta ateşlenen roketten kaynaklandığı açıklandı

Son dakika haber: Tahran yakınlarında duyulan patlama sesinin tatbikatta ateşlenen roketten kaynaklandığı açıklandı
AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarındaki Kerec çevresinde duyulan patlama sesinin Devrim Muhafızları Ordusu'nun tatbikatı sırasında ateşlenen bir roketten kaynaklandığı duyuruldu.

İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarındaki Kerec çevresinde duyulan patlama sesinin Devrim Muhafızları Ordusu'nun tatbikatı sırasında ateşlenen bir roketten kaynaklandığı duyuruldu.

İran devlet televizyonuna göre, sosyal medyada bazı söylentilere yol açan Kerec'in çevresindeki patlama sesine Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikat kapsamında ateşlenen roket yol açtı.

Tatbikatın önceden duyurulmadığı ifade edildi.

İran'da son zamanlarda özellikle nükleer ve askeri tesisler yakınlarında patlamalar olduğuna dair haberler sosyal medyada yer alıyor ancak Tahran yönetimi, patlama iddialarının asılsız olduğunu ve duyulan patlama seslerinin tatbikattan kaynaklandığını söylüyor.

İlk olarak 4 Aralık'ta İsfahan kentindeki Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama meydana gelmişti. İranlı yetkililer, muhtemel saldırı ihtimaline karşı bölgedeki hava savunma sistemlerinin test edildiğini ve bölgede duyulan patlama sesinin de ateşlenen füzeden kaynaklandığını duyurmuştu.

Ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer santralin yakınında da 20 Aralık'ta patlama sesi duyulmuş ancak yapılan açıklamada, duyulan sesin yine tatbikattan kaynaklandığı bildirilmişti.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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