Son dakika haber! Tahran'daki camilerde muharrem ayı etkinlikleri düzenlenmeyecek
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Son dakika haber! Tahran'daki camilerde muharrem ayı etkinlikleri düzenlenmeyecek

Bir son dakika haberine göre İran'ın başkenti Tahran'daki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kerbela şehitlerinin anıldığı muharrem ayı etkinliklerine izin verilmeyeceği açıklandı.

Son dakika haber! Tahran'daki camilerde muharrem ayı etkinlikleri düzenlenmeyecek
21.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:00

İran'ın başkenti Tahran'daki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kerbela şehitlerinin anıldığı muharrem ayı etkinliklerine izin verilmeyeceği açıklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Tahran Eyaleti Cami İşleri Merkezi, Korona ile Mücadele Merkezi'nin kararları doğrultusunda başkentteki camilerde muharrem ayı etkinliklerinin yapılmasını yasakladı.

Etkinlikler sadece açık alanlarda yapılacak

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Çevre ve İş Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Cüneydi, ülke çapında kapalı alanlarda muharrem ayı etkinliklerinin yasaklandığını, ancak gerekli önlemler alındığı takdirde açık alanlarda bu etkinliklerin gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Bu yılki muharrem ayı etkinliklerinin 21-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.

Kerbela olayı nedir?

Tarihe "Kerbela Vakası" olarak geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesi üzerine gerçekleşti.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve 72 yakını, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından katledildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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