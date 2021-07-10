Başkent Tahran'da patlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent Tahran'da patlama

Başkent Tahran'da patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent Tahran'da patlama İran devlet televizyonu başkent Tahran'da nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Başkent Tahran'da patlama

TAHRAN - İran devlet televizyonu başkent Tahran'da nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Millet parkında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şiddetli patlama sonrasında herhangi can ve mal kaybının olmadığı öğrenilirken polis olay yerinde incelemeler yaparak patlamanın nedenini araştırıyor.

Başkent Tahran'da patlama
Başkent Tahran'da patlama
Başkent Tahran'da patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk

Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Akalın Sertab Erener
Spor Mesut Özil Salih Uçan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent Tahran'da patlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 02:34:48. #1.15#

title