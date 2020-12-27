Son dakika haber! Tahran'da çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
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Son dakika haber! Tahran'da çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

27.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:26
Son dakika haber! Tahran'da çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Dağcılık Federasyonu Yardım ve Kurtarma Birimi Başkanı Hamid Musidiyan Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Musaidiyan, ailelerden alınan bilgiler doğrultusunda kendilerine kayıp bilgisi gelmediğini kaydederek, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde 25 Aralık Cuma günü meydana gelen çığ felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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