Son dakika haber: Tahran'da çiçek pazarında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü

İran'ın başkenti Tahran'da bir çiçek pazarında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna konuşan Tahran İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Kurumu Sözcüsü Celal Meleki, yerel saatle 14.50 sularında Tahran'ın güneydoğusundaki Mahallati Çiçek Pazarı'nda bir dükkanda gaz sızıntısından kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlama sonucu çok sayıda dükkanda yangın çıktığını aktaran Meleki, olayda 2 kişinin öldüğünü, en az 5 kişinin de yaralandığını dile getirdi.

"İtfaiye yangını söndürdü ancak arama-kurtarma ve enkaz kaldırma operasyonları devam ediyor." diyen Meleki, olayla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet