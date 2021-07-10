Son dakika haber | Tahran'da büyük bir patlama meydana geldi

Son dakika haberleri... İran'ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ın merkezindeki Millet Parkı civarında bir cisimden kaynaklı patlama meydana geldi.

Bölgeye ambulans ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Goderzi, olayın terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı" yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun