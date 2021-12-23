Son dakika haber: Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, kararları açıklandı. Kurul, Galatasaray Kulübü'nün 182 bin TL'lik cezası ile Trabzonspor Kulübü'nün 150 bin TL'lik cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

Kınık Belediyespor Kulübü futbolcusu Muratcan Özel'in, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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