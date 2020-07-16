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Son dakika haber! Tahkim Kurulu cezaları onadı

Son dakika haberleri... TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalarla ilgili kararlarını açıkladı.

Son dakika haber! Tahkim Kurulu cezaları onadı
16.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:18

TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalarla ilgili kararlarını açıkladı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1. E.2020/129- K.2020/155Bandırma Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Üstün Bilgi ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.02.2020 tarih ve E.2020/4- K.2020/109 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,2. E.2020/130- K.2020/156Bandırma Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Haluk Türkeri arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.02.2020 tarih ve E.2019/549- K.2020/106 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının cezai şart tutarı yönünden 275.668,32 TL olarak düzeltilmesine,Davalının itirazının reddine,Faiz, yargılama gideri,vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,3. E.2020/131- K.2020/157MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Yalçın Ayhan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.02.2020 tarih ve E.2020/10- K.2020/115 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,4. E.2020/140- K.2020/158Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarihli 38 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,5. E.2020/151- K.2020/159Futbolcu Kadir Can'ın (Velisi Cuma Can) Amatör İşler Müdürlüğünün 30.06.2020 tarihli 09-20/-649 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 16.07.2020 Perşembe günü saat 15: 30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada futbolcu Kadir Can'ın (Velisi Cuma Can) Vekili Av. Berkan Boyacı'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Amatör İşler Müdürlüğünün kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; futbolcu Kadir Can'ın (Velisi Cuma Can) itirazının reddine, oybirliği ile,6. E.2020/152- K.2020/160Hatay Spor Kulübü Derneği ve görevlisi Mithat Baklacı ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/840 K.2019-2020/998 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Hatay Spor Kulübü Derneği'nin yedek kulübesi ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde ve protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 18.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Hatay Spor Kulübü Derneği'nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Hatay Spor Kulübü Derneği'nin akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Hatay Spor Kulübü Derneği'nin başkasına ait akreditasyon kartının kullanılarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Hatay Spor Kulübü Derneği'nin görevlisi Mithat Baklacı'nın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Hatay Spor Kulübü Derneği'nin görevlisi Mithat Baklacı'nın başkasına ait akreditasyon kartını kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/1-c. maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,7. E.2020/162- K.2020/161Cesar Grup Ümraniye Spor Kulübü'nün PFDK'nın 07.07.2020 tarihli E.2019-2020/829 K.2019-2020/980 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Cesar Grup Ümraniye Spor Kulübü'nün futbolcularının ve yedek kulübesi ile ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 18.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Cesar Grup Ümraniye Spor Kulübü'nün mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.


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Kaynak: DHA

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