Son dakika haber... Tahıl Pazarı'na modern dokunuş
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Son dakika haber... Tahıl Pazarı'na modern dokunuş

Son dakika habere göre Altınordu ilçesinin önemli bir çekim merkezi ve şehrin en hareketli alanlarından biri olan 'Tahıl Pazarı', geçmişin izlerini bugüne taşıyacak modern projeyle yeni bir kimliğe kavuşacak.

Son dakika haber... Tahıl Pazarı'na modern dokunuş
07.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:29

Altınordu ilçesinin önemli bir çekim merkezi ve şehrin en hareketli alanlarından biri olan 'Tahıl Pazarı', geçmişin izlerini bugüne taşıyacak modern projeyle yeni bir kimliğe kavuşacak.

Altınordu Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan çalışma sonunda halen var olan Tahıl Pazarı ve çevresinde düzenlemeler yapılarak bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak, modern yapıda bir proje tasarlandı. 800 metrekarelik proje alanında, üst örtülü mekanlar, çok amaçlı oturma bazaları, yeşil alan, tahıl meydanı, satış birimleri ticaret sokağı ve tarihi bilgilendirme elemanları yer alacak. Halkın yoğun olarak kullandığı fakat işlevsel olmayan sokak da revize edilerek 450 metrekarelik sanat sokağı proje alanında doğal taş ve ahşap zemin kaplamaları, sergi alanları, oturma birimleri ve bitkisel kompozisyon ile canlandırılacak.

"Şehrimizin hem cazibe hemde hafıza mekanlarından biridir"

Tahıl Pazarı'na uygulanacak proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Şehrimizin hafızalarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Tahıl Pazarı, uygulanacak projeyle geçmişten geleceğe uzanan yeni bir kimliğe kavuşacak. Zamanın ve mekanın ruhuna uygun, geçmişin izlerini bugünün modern şartlarıyla harmanlayacak ve tarihi bugün de yaşatacak projeyle Tahıl Pazarı bundan böyle de halkımızın buluşup çayını kahvesini yudumlarken keyifli sohbetler ettikleri bir meydan bir çekim merkezi olmaya devam edecek" dedi. - ORDU

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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