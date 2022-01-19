Son dakika haber... TAG otoyolu Osmaniye bölümünde ulaşıma kar engeli

OSMANİYE (İHA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Osmaniye'nin Bahçe ilçesi ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapanan yolda yüzlerce araç ve vatandaşlar mahsur kaldı. Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Adana-Osmaniye-Gaziantep otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı ilçesi bölümünde yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolda yüzlerce araç ve araç içerisindeki vatandaşlar mahsur kaldı. Yolun açılması ve yolda mahsur kalanların kurtarılması için il özel idare iş makineleri eşliğinde ilçe jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Bahçe Belediyesi araçlarında mahsur kalan vatandaşlar için ilçede misafirhaneler oluşturarak, yol açılana kadar misafirhanede kalmak isteyenleri ilçe merkezine götürerek misafirhanelere yerleştirdi.

Araçlarını terk etmek istemeyen vatandaşlar için ise sabah saatlerinde sıcak çorba ikramında bulunuldu. Yol açma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE

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