Son dakika haber... Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'da çıkan silahlı çatışmada can kaybı 55'e yükseldi
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Son dakika haber... Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'da çıkan silahlı çatışmada can kaybı 55'e yükseldi

Son dakika haber... Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'da çıkan silahlı çatışmada can kaybı 55'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'da yaşanan silahlı çatışmada ölenlerin sayısı 55'e çıktı.

Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'da yaşanan silahlı çatışmada ölenlerin sayısı 55'e çıktı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde geçen hafta çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 36'ya yükseldiğini kaydederek ölenlerin üçünün asker olduğunu bildirdi.

Açıklamada, çatışmada yaralananların sayısının ise 183 olduğu aktarıldı.

Öte yandan Tacik basınında yer alan haberde, silahlı çatışmada ölen Tacik vatandaşlarının sayısının 19'a çıktığı bildirilerek bunlardan 9'unun asker olduğu aktarıldı. Haberde, silahlı çatışmada 88 Tacik vatandaşının yaralandığı kaydedildi.

Tartışmalı sınırın 112 kilometresi 9 Mayıs'a kadar tanımlanacak

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, yaptığı açıklamada, Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki tartışmalı sınırın 112 kilometresinin 9 Mayıs'a kadar tanımlanması konusunda anlaştıklarını belirtti.

Taşiyev, tartışmalı birkaç sınır noktası konusunda da uzlaşıldığını ifade ederek yakın dönemde bir araya gelecek iki ülke devlet başkanlarının, uzlaşma sağlanması öngörülen 112 kilometrelik ortak sınırla ilgili anlaşmayı imzalayacaklarını, ardından da sınır belirleme çalışmalarının başlatılacağını aktardı.

Silahlı çatışmaların ardından iki ülke hükümet heyetleri Tacik-Kırgız devlet sınırının belirlenmesine ilişkin yaptıkları ortak toplantının ardından protokol imzalamış ve aralarındaki sınırın tespitine ilişkin çalışmalara başlamıştı.

İki ülke arasındaki 976 kilometreli ortak sınırın şimdiye kadar 504 kilometresi belirlendi. Taraflar arasında tartışmalı olan sınırın kalan kısmıyla ilgili görüşmelerden ise henüz sonuç alınamadı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Çok sayıda ev ve iş yerinin ateşe verildiği, tahrip edildiği olay, diplomatik girişimler sayesinde sona erdi.

Her iki ülke yönetiminin, "ateşkes" ve askerlerin kışlalara geri çekilmesi konusunda 1 Mayıs'ta uzlaşmasının ardından, halk evlerine dönmeye başladı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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