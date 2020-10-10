Son dakika haber | Tacikistan'da yarın cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilecek
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Son dakika haber | Tacikistan'da yarın cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilecek

10.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.10.2020 09:55
Son dakika haber | Tacikistan'da yarın cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilecek

Son dakika haberlerine göre Tacikistan'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Tacikistan'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Seçimlerde 5 partili aday cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışacak. 5 milyona yakın kayıtlı seçmen ülke genelindeki 68 seçim bölgesinde kurulan 3 bin 414 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi yerel saatle 06.00'da başlayacak ve 20.00'da sona erecek.

Seçimlerde Çiftçiler Partisi lideri Rustam Latifzade, Sosyalist Parti lideri Abduhalim Gaffarzade, Ekonomik Reformlar Partisi lideri Rustam Rahmatzade ve Komünist Parti lideri Miraj Abdulloyev ile iktidardaki Halk Demokrat Partisinden aday gösterilen Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yarışacak.

Seçimi çok sayıda ülke ile aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin de bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 150'ye yakın gözlemci ile 200'den fazla gazeteci izleyecek.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 83,92'sini alan İmamali Rahman dördüncü kez kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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