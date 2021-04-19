Son dakika haber: Tacikistan'da Rusya ile ortak askeri tatbikat başladı

Son dakika haberleri... Rusya ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin katıldığı ortak askeri tatbikat, Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Hatlon bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Rusya ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin katıldığı ortak askeri tatbikat, Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Hatlon bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Tacikistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatlon vilayetindeki Sambulı, Harbmaydon ve Momiak askeri poligonlarında başlayan ortak tatbikata, her iki ülkeden 51 bin asker katılıyor.

Tatbikata katılan askerler, yasa dışı yollarla Tacikistan'a giren silahlı çeteleri etkisiz hale getirme temasını işleyecek. Tacikistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, tatbikat boyunca, yasa dışı yollarla ülkeye giren silahlı çeteleri tespit ederek, imha etmeye yönelik askeri komuta, manevra, savunma ve saldırı becerilerini sergileyecek.

Ülkede 23 Nisan'da sona erecek tatbikata, Tacikistan 9 bin asker ve 40 bin yedek asker ile katılırken, Rusya da bu ülkedeki askeri üssünde görev yapan askerlerinden 2 biniyle tatbikatta yer alıyor. Tatbikata binden fazla askeri araç ve top ile 20 uçak ve helikopter de destek verecek.

Tatbikatın son gününü, Tacikistan Savunma Bakanlığı ve Rus askeri üssünün bağlı olduğu Rusya Merkez Askeri Bölge üst düzey yöneticileri izleyecek.

Rusya'nın Tacikistan'da 7 binden fazla askerinin görev yaptığı üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042'ye kadar faaliyet gösterecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov