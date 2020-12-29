Son dakika haber: Tabancasını temizlerken annesini yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Tabancasını temizlerken annesini yaraladı

29.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:16
Son dakika haber: Tabancasını temizlerken annesini yaraladı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, evde temizlemeye çalıştığı tabancanın ateş alması sonucu annesini bacaklarından yaraladı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, evde temizlemeye çalıştığı tabancanın ateş alması sonucu annesini bacaklarından yaraladı.

İddiaya göre, Emekevler Mahallesi'nde yaşayan Zafer T. (26) temizlediği tabancanın ateş alması sonucu annesi Ayten T'nin (57) bacaklarından yaralanmasına neden oldu.

Hayati tehlikesi bulunmayan Ayten T. sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zafer T. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Furkan Palalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Güven Yalçın Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Silah Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Tabancasını temizlerken annesini yaraladı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 22:16:30. #1.14#
title