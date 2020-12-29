Son dakika haber: Tabancasını temizlerken annesini yaraladı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, evde temizlemeye çalıştığı tabancanın ateş alması sonucu annesini bacaklarından yaraladı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, evde temizlemeye çalıştığı tabancanın ateş alması sonucu annesini bacaklarından yaraladı.

İddiaya göre, Emekevler Mahallesi'nde yaşayan Zafer T. (26) temizlediği tabancanın ateş alması sonucu annesi Ayten T'nin (57) bacaklarından yaralanmasına neden oldu.

Hayati tehlikesi bulunmayan Ayten T. sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zafer T. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman