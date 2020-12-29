Son dakika haber! Suudi Arabistan Yemen sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan, güneydeki Yemen sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Cazan Emiri Yardımcısı Emir Muhammed bin Abdulaziz, asker Abdulaziz bin el-Fifi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Haberde, Fifi'nin Cazan bölgesinde din ve vatan için öldüğü belirtildi. Askerin ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır başkent Sana başta olmak üzere birçok vilayeti kontrolü altında tutan İran destekli Husiler, sınırda Suudi askerlerin vurulduğuna dair açıklama yapıyor. Suudi Arabistan makamları ise bu tür haberleri çoğunlukla doğrulamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız