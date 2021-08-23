Son dakika haber | Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları, Afganistan'ı görüştü

Son dakika gündem haberine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kureyşi, Bin Ferhan'ı telefonla aradı.

İkilinin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile bunları geliştirmenin yollarının yanı sıra Afganistan ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. Görüşmeye dair daha fazla ayrıntı verilmedi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu