Son dakika haber! Suudi Arabistan ve Irak Dışişleri Bakanları, bölge istikrarını ele aldı

Son dakika haber: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bölge istikrarını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bölge istikrarını görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Riyad'ı ziyaret etti.

Faysal bin Ferhan, ülkesini ziyaret eden Iraklı mevkidaşı ile Riyad'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi.

İkili, Suudi Arabistan-Irak ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

Görüşmede ayrıca bölge istikrarı, güvenliğin ve barışın tesisine katkı sağlayacak ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran