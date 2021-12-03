Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (3)
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin basın açıklaması BEYRUT - Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin basın açıklaması BEYRUT - Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.