Son dakika haber... Suudi Arabistan Kültür Bakanlığına bağlı Moda Komisyonunun başına Türk modacı atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Suudi Arabistan Kültür Bakanlığına bağlı Moda Komisyonunun başına Türk modacı atandı

24.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:32
Son dakika haber... Suudi Arabistan Kültür Bakanlığına bağlı Moda Komisyonunun başına Türk modacı atandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suudi Arabistan'da Kültür Bakanlığı bünyesinde tanıtım için kurulan 11 birimden biri olan Moda Komisyonunun başına Türk modacı Burak Çakmak getirildi.

Suudi Arabistan'da Kültür Bakanlığı bünyesinde tanıtım için kurulan 11 birimden biri olan Moda Komisyonunun başına Türk modacı Burak Çakmak getirildi.

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığına bağlı Moda Komisyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Komisyonun başına sektörün önemli isimlerinden deneyimli modacı Burak Çakmak'ın atandığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan'daki moda sektörünün geliştirilmesi, ilgili organizasyonların yapılması ve yönetilmesinden sorumlu olacak olan Çakmak, ülkedeki moda endüstrisine finansman ve yatırımın teşvik edilmesi, yerel profesyonellerin ve girişimcilerin desteklenmesi, eğitim ve profesyonel programların geliştirilmesi ve sektörel düzenlemelerle de ilgilenecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 1997'de lisans eğitimini tamamlayan Çakmak, 2013'te San Francisco Eyalet Üniversitesi ile Fransa'daki CERAM Sophia Antipolis arasındaki ortak bir programda İşletme Yüksek Lisansı eğitimi aldı.

Önde gelen moda şirketlerinde uzman ve iş stratejist olarak 20 yıllık deneyimi bulunan, Dijital Moda Grubu ve THEAN.co'nun kurucu ortaklarından Çakmak ayrıca, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansında (UNCTAD) sürdürülebilirlik danışmanı olarak görev yaptı.

Çakmak göreve gelmeden önce, New York'taki Parsons School of Design'ın Moda bölümünün başında dekan olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Müge Anlı Onur Akay Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Suudi Arabistan Kültür Bakanlığına bağlı Moda Komisyonunun başına Türk modacı atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:41:31. #1.15#
title