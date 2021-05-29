Son dakika haber: Suudi Arabistan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı
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Son dakika haber: Suudi Arabistan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı

Son dakika haber: Suudi Arabistan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 ay önce uygulamaya başladığı seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdığını açıkladı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 ay önce uygulamaya başladığı seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan'a seyahat yasağının kaldırıldığı ülkeler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, İtalya, Portekiz, İngiltere, İsveç, İsviçre, Fransa ve Japonya olmak üzere 11 ülkeden gelenlere Suudi Arabistan'a giriş izni verildiği kaydedildi.

Kararın yarın sabah 07.00'den itibaren uygulanmaya başlayacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerden gelenler için karantina uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkeye girişlerde aşı sertifikası ve Kovid-19 testi, aşı olamayanlar için de 15 gün karantina zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan 2 Şubat'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 ülkeden, kendi vatandaşları, diplomatlar, sağlık personeli ve aileleri dışındaki ziyaretçilerin ülkeye girişine kısıtlama getirmişti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede toplam 7 bin 320 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 447 bin 178 kişi de enfekte oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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