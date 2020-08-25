Son dakika haber! Suudi Arabistan'ın nükleer silah edinme çabaları İsrail ve ABD'yi endişelendiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Suudi Arabistan'ın nükleer silah edinme çabaları İsrail ve ABD'yi endişelendiriyor

Bir son dakika haberine göre Süper güçlerle kuracağı ittifaklar konusunda bazı çekinceleri olan Suudi Arabistan'ın, Çin'in yardımıyla nükleer silah edinme çabaları İsrail ve ABD'yi endişeye sevk ediyor.

Son dakika haber! Suudi Arabistan'ın nükleer silah edinme çabaları İsrail ve ABD'yi endişelendiriyor
25.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:09

Süper güçlerle kuracağı ittifaklar konusunda bazı çekinceleri olan Suudi Arabistan'ın, Çin'in yardımıyla nükleer silah edinme çabaları İsrail ve ABD'yi endişeye sevk ediyor.

Suudi Arabistan, Çin'in, tarihi müttefiki olan ABD'nin yerini almasını tercih etmese de nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası kıstaslar çerçevesinde kendi nükleer programını geliştirmesi konusunda Pekin'in yardım şartlarının Washington kadar katı olmadığını düşünüyor.

Üstelik Riyad yönetimi, Eylül 2019'da Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi "Saudi Aramco" petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda Beyaz Saray'dan saldırının sorumlusu olduğu düşünülen İran tehdidine karşı istediği desteği görmemesinin ardından Washington'a eski güvenini kaybetti.

Buna rağmen Riyad, Suudi Arabistan'ın geleneksel düşmanı İran'la müttefik olan Moskova ve Pekin'e karşı Washington'ı tercih etse de iş nükleer silah üretimine gelince bu eğilimini gözden geçiriyor.

Suudi Arabistan'ın nükleer silah üretmesine karşı olan Washington ve Tel Aviv ise bundan endişe duyuyor.

"Sarı kek" üretim tesisi

ABD'li ve İsrailli yetkililer, ABD basınında çıkan başkent Riyad'a yakın bir çölde Çin'in yardımıyla nükleer silah üretimi için gerekli uranyum zenginleştirmede kullanılan öğütülmüş uranyum oksit (sarı kek) üretim tesisi inşa edildiği haberlerinin ardından endişelerini gün yüzüne çıkardı.

Söz konusu "sarı kek" üretim tesisinin, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Medine ile Tebuk kentleri arasındaki bir bölgede yer aldığı belirtiliyor.

Üstelik Çin'in yardımı bununla sınırlı kalmıyor. Çin, nükleer reaktörler alanındaki iş birliğine ek olarak, Suudi Arabistan'ın uzun menzilli balistik füzeler üretmesi ve geliştirmesine de katkı sağlıyor.

ABD ve İsrail, Çin'in Suudi Arabistan çölünde inşasına yardım ettiği füze fabrikası tasarımının, Pakistan'da 1990'lardan beri faaliyet gösteren benzer bir fabrikanın tasarımına çok benzediğinin ortaya çıkmasının ardından Riyad'ın nükleer füzelere sahip olabileceğinden endişe ve rahatsızlık duyuyor.

Çin'in desteğiyle nükleer silaha sahip olabilir

2016 yılına kadar hazırlanan uluslararası raporlara göre Suudi Arabistan, sivil kullanım amacıyla nükleer enerji projeleri için yalnızca temel bir altyapıya sahipken, dışarıdan destek almadan nükleer silah üretme yeteneklerini geliştirecek teknik kaynaklardan tamamen yoksun.

Suudi Arabistan, sarı kek üretim tesisinde, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) uymamaya karar verirse Çin'in desteğiyle birkaç ay içinde uranyum zenginleştirme ve nükleer silah üretim yeteneğine sahip olabilir.

Riyad yönetimi, nükleer projelerinin yalnızca sivil kullanım için olduğunu her zaman vurguluyor. Suudi yetkililer, nükleer reaktör inşa etmedeki amacın elektrik enerjisi üretim kaynaklarını çeşitlendirmek ve tuzdan arındırma tesislerinin işletilmesinde kullanılması olduğunu söylüyor.

Ancak bölgede İran ile artan gerilim, Suudi Arabistan'ın Tahran ile nükleer silah yarışına girmesinin kapısını açabilir. Suudi Arabistan, İran'a karşı caydırıcı bir güç olarak nükleer silaha sahip olmanın gerekliliğine inanıyor.

Riyad'ın sivil kullanım için nükleer enerji seçeneklerine başvurma emelleri, 2006 yılında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi altı Arap ülkesinin, barışçıl amaçlı ortak nükleer program geliştirmeyi planladıklarını açıklamasının ardından başladı.

Suudi Arabistan'ın nükleer planları, ekonomisinin petrole bağımlılığının kırılması, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi ve özel girişimin güçlendirilmesi amacıyla 2016'da açıklanan 2030 Vizyonu kapsamına dahil edildi.

Bu kapsamda Suudi Arabistan, 2040 yılına kadar 80 milyar doların üzerinde bir maliyetle 16 nükleer reaktör inşa etmek için Fransa, Arjantin, Güney Kore ve Kazakistan gibi bazı ülkelerle nükleer enerji alanında ikili iş birliği anlaşmaları yaptı.

Nükleer santralin ne amaçla kullanılacağı merak ediliyor

Mart 2019'da ABD basını tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde, Suudi Arabistan'ın Riyad'daki ilk nükleer santralinin tamamlanmak üzere olduğu gösteriliyor. Santralin ne amaçla kullanılacağı ise başta ABD ve İsrail olmak üzere birçok ülkenin endişesini artırıyor.

İsrail, Amerikan CBS kanalına 2018'de açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, "Eğer İran nükleer bomba geliştirirse, şüphesiz, biz de en kısa zamanda aynısını yaparız" açıklamalarına dayanarak, Suudi Arabistan'ın gelecekteki bir nükleer silah programı için altyapı oluşturacağından endişe duyuyor.

İsrailliler, ABD ile diğer müttefik ve ortak ülkeler gibi bölgedeki gerilimin tırmanmasının ardından İran tehditleri karşısında Suudi Arabistan'ın nükleer silahlanma programı olasılığı konusundaki endişelerini gizlemiyor.

İsrail'in endişeleri, Trump'ın, 2015'te İran ile dünya güçleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başlamasının ardından daha da arttı.

P5+1 ülkeleri olarak bilinen Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği (AB), İran ile 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalamıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İran da buna karşılık ABD, yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın anlaşmadan kısmen çıkacağı ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artıracağı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail yakından takip ediyor

İsrailli yetkililer, aralarındaki "örtülü" ittifakın devamı, İran karşısındaki ortaklığı ve İsrail'in Suudi Arabistan'ın en yakın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile barış anlaşması imzaladıktan sonra ulaşmak istediği ilişkilerin zarar görmemesi adına Suudi nükleer programını büyük bir dikkatle takip ediyor.

Suudi Arabistan'ın nükleer silahlar konusundaki tutumlarını araştırdığımız da Krallığın üç yönlü tutumu olduğu sonucuna varılabilir. Bunlar; potansiyel tehditler karşısında caydırıcı bir güç olarak nükleer silah üretme arayışı, nükleer bir ülke ile ortak savunma anlaşması imzalaması ve Orta Doğu'yu nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge haline getirmeye yönelik uluslararası çabalara liderlik etmek veya bunları desteklemek olarak okunabilir.

Birinci tutum olan nükleer silah üretmenin daha gerçekçi olduğu söylenebilir. Üstelik bu, devletin otoriter kararlarına halel gelmeden gerçekleştirilebilir. ya da ortak savunma anlaşması da imzalanabilir. Ancak bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çağrılar gerçekçi olamaz. Çünkü yalanlamasına rağmen İsrail'de onlarca nükleer başlık bulunuyor.

Pakistan'ın nükleer silahı edinmesinde Riyad'ın rolü

Öte yandan yakın zamanda batılı ülkelerde Pakistan'ın nükleer silahının, Suudi Arabistan'ın dış tehditlerle mücadelesinde caydırıcı güç olduğu kanaati oluştu.

Bu konudaki raporların çoğu, Pakistan'ın 80'li yıllarda nükleer silaha sahip olmasının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğuna işaret ediyor.

Pakistan'ın nükleer silaha sahip olması için Çin'in gizli bir program kapsamında nükleer bomba üretmesi için zenginleştirilmiş uranyum maddesi temin etmesinin yanı sıra Suudi Arabistan'ın da maddi destek verdiği düşünülüyor.

Suudi Arabistan'ın, Pakistan'a nükleer silah üretmesi için sunduğu finans desteğinin, Riyad yönetiminin gerektiğinde bu silahı kullanma imkanına sahip olması için iki ülke arasında imzalanan bir anlaşmaya dayandığı belirtiliyor.

Ancak nükleer silah konusunda Pakistan'la iş birliği yaptığı ve nükleer program edinmesi için bu ülkeye maddi destek verdiği haberlerini yalanlayan Riyad yönetimi, İslamabad'ın elindeki silaha güvenmekle yetinmeyerek, bunun kendi elinde de bulunmasını istiyor.

Suudi Arabistan'ın, Pakistan hükümetleriyle her zaman iyi olmayan ilişkileri de bu konuda rol oynuyor. Ancak hükümetlerin arası daima iyi olmasa da Suudi Arabistan'ın, Pakistan ordusunun üst düzey yetkilileriyle her zaman güçlü ilişkileri bulunuyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Dünya
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyen aileden acı haber geldi 3. Sayfa
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! "Boğuluyoruz, kurtarın" diyen aileden acı haber geldi
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Burak Özçivit Sertab Erener Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Metin Oktay Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Suudi Arabistan'ın nükleer silah edinme çabaları İsrail ve ABD'yi endişelendiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 11:12:29. #1.14#
title