Son dakika haber... Suudi Arabistan'daki Harameyn Hızlı Tren İstasyonu'nda yangın Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde bulunan Harameyn Hızlı Tren İstasyonu'nda yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde bulunan Harameyn Hızlı Tren İstasyonu'nda yangın çıktı.

Harameyn Tren Projesi Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yangının, Cidde'nin Süleymaniye bölgesindeki tren istasyonu yüklenici firmanın bazı ofislerinde çıktığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin, yangını tamamen kontrol altına aldığı ve olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Sosyal medyada, tren istasyonunda çıkan yangına dair görüntüler paylaşıldı.

Söz konusu tren istasyonunda geçen eylül ayında da yangın çıkmış ve büyük hasara neden olmuştu.

Kaynak: AA