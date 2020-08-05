Son dakika haber! Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişi öldü Son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 3 bin 20'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 3 bin 20'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 36 kişi daha yaşamını yitirdi, 1389 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 20'ye, vaka sayısı da 282 bin 824'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 1626 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı da 245 bin 314'e ulaştı.

Kaynak: AA