Son dakika haber | Suudi Arabistan'da restoran alev topuna döndü
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Son dakika haber | Suudi Arabistan'da restoran alev topuna döndü

25.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:38
Son dakika haber | Suudi Arabistan'da restoran alev topuna döndü

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan 3 katlı bir restoranda büyük yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan 3 katlı bir restoranda büyük yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 katlı bir restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle restoran alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerel kaynaklar, yangında yaralanan veya can kaybı olmadığını aktardı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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