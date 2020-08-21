Son dakika haber! Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 32 kişi öldü Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 3 bin 580'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 3 bin 580'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1213 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 580'e, vaka sayısının 305 bin 186'ya çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 277 bin 76 olarak açıkladı.

Kaynak: AA