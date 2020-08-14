Son dakika haber... Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 35 kişi öldü Gelen son dakika haberine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 3 bin 338'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 3 bin 338'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişi yaşamını yitirdi, 1383 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 338'e, vaka sayısı da 295 bin 902'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısının 262 bin 959'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: AA