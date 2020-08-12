Son dakika haber! Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 36 kişi öldü Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 3 bin 269'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 3 bin 269'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişi yaşamını yitirdi, 1569 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 269'a, vaka sayısı da 293 bin 37'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısının da 2 bin 151 artışla 257 bin 269'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: AA