Son dakika haber! Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 34 kişi öldü Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 artarak 3 bin 470'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 artarak 3 bin 470'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 34 kişi yaşamını yitirdi ve 1409 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 470'e, vaka sayısı da 301 bin 323'e çıktı.

Ülke genelinde sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 272 bin 911'e ulaştı.

Kaynak: AA